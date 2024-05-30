سياسة
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"قد نلجأ إلى الردع النووي".. روسيا تحذر أمريكا من نشر صواريخ بأوروبا وآسيا
نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو قد تتخذ خطوات في مجال الردع النووي إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا.
"قد نلجأ إلى الردع النووي".. روسيا تحذر أمريكا من نشر صواريخ بأوروبا وآسيا
لافروف: لا نستبعد اتخاذ خطوات إضافية في مجال الردع النووي / صورة: Reuters
30 مايو 2024

وأشارت الوكالة إلى الخطط الأمريكية التي أُعلنت في أبريل/نيسان لنشر صواريخ في منطقة المحيطين الهندي والهادي رداً على ما تعتبره واشنطن إضفاء من الصين للطابع العسكري على المنطقة بشكل متزايد.

وكان مثل هذا النشر محظوراً في السابق بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة عام 1987 مع روسيا التي انسحبت منها الولايات المتحدة رسمياً عام 2019 بعدما قالت إن موسكو تنتهك الاتفاق، وهو اتهام نفاه الكرملين.

وحذرت موسكو مراراً من أنها ستلغي تعليق نشر الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى، الذي اقترحته بعد إنهاء المعاهدة، إذا مضت واشنطن قدماً في خططها لنشر مثل هذه الصواريخ في آسيا وأوروبا.

وقال لافروف لوكالة الإعلام الروسية إن موسكو قد تضطر إلى اتخاذ خطوات أخرى أيضاً. وأوضح: "لا نستبعد اتخاذ خطوات إضافية في مجال الردع النووي، لأن مراكز قيادتنا ومواقع قواتنا النووية ستكون في مرمى الصواريخ الأمريكية المنتشرة في الخارج".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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