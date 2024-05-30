سياسة
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أمينة أردوغان تتسلم جائزة دولية لرعايتها مشروع "صفر نفايات"
تسلّمت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، اليوم الخميس، جائزة الجمعية البرلمانية المتوسطية، لرعايتها مشروع "صفر نفايات" الذي قدم مساهمات مهمة في رفع الوعي نحو الإنتاج والاستهلاك والحفاظ على البيئة عبر تقليل حجم النفايات غير القابلة لإعادة التدوير.
أمينة أردوغان تتسلم جائزة دولية لرعايتها مشروع "صفر نفايات"
تسلّمت السيدة الأولى أمينة أردوغان جائزة الجمعية البرلمانية المتوسطية الممنوحة لمشروع "صفر نفايات" / صورة: AA
30 مايو 2024

وسلّم وزير البيئة والعمران والتغير المناخي التركي، محمد أوزهاسكي، جائزة المشروع الذي أصبح علامة تجارية عالمية، لعقيلة الرئيس التركي، خلال لقاء جمعهما في دار الضيافة بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وفي كلمة لها خلال حفل التسليم، أعربت أردوغان عن سعادتها بالحصول على الجائزة "نيابة عن جميع أصدقاء الطبيعة الذين تبنوا المشروع وطوروه بمساهماتهم التطوعية وحملوه إلى المستقبل".

وقالت: "لا أرى هذه الجائزة شهادة نجاح فحسب، بل إنها دليل على التزام تركيا العميق الوعي البيئي والخطوات الحاسمة التي اتخذتها من أجل مستقبل مستدام"، مؤكدة أن مشروع "صفر نفايات" موجود في قلب كل فرد ومنظمة مهتمة بالبيئة وهو اسم لحركة عالمية.

وكان الوزير أوزهاسكي قد تسلّم جائزة المشروع التي تُمنح كل عام للمشاريع التي تسهم في السلام والازدهار في المناطق الأورومتوسطية والخليج، نيابةً عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته في حفل خاص أقيم في براغا بالبرتغال، في 15 مايو/أيار الجاري.

وأطلقت تركيا مشروع "صفر نفايات" عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية، والتعامل مع النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60% في 2030.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدم به 105 دول بشكل مشترك، وبهذا القرار أعلنت الجمعية تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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