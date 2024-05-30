وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة زقوت في مخيم النصيرات وسط القطاع، وصلت جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

ونقلاً عن شهود عيان، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مخيم البريج وشرقي مخيم المغازي وشمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بكثافة من القوات المتمركزة على الحدود الشرقية.

وفي مدينة غزة، استُشهِد فلسطيني وأُصيب 6 آخرون بجراح إثر استهداف طائرات إسرائيلية منزلاً في مخيم الشاطئ غرباً، وفق مصادر طبية، كما شن جيش الاحتلال سلسلة غارات مدفعية في محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة في المنطقة المحيطة.

وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أُصيب 5 فلسطينيين بجراح في قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارة مدنية قرب دوار العلم غربي المدينة، كما أطلق الطيران المروحي نيرانه شرقي ووسط رفح، فيما أفادت مصادر طبية بوصول 3 شهداء إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس، نتيجة قصف جيش الاحتلال منزل عائلة "المحتسب" في تل السلطان بمدينة رفح.

استهداف مدرسة تؤوي نازحين

كما استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، جراء استهداف طائرات إسرائيلية مدرسة لجأ إليها النازحون بعد انسحاب جيش الاحتلال من أجزاء من مخيم جباليا شمالي القطاع. وأفاد شهود عيان بأنه بعد انسحاب الجيش من أجزاء من المخيم، توجه الفلسطينيون للجوء إلى مدرسة فلسطين للاجئين، ولكن قصفتهم الطائرات المُسيرة الإسرائيلية.

في السياق، أفادت مصادر طبية بأن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وصل منها إلى المستشفيات 53 شهيداً و357 مصاباً، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.