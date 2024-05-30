سياسة
3 دقيقة قراءة
قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة بغزة.. واستهداف لاجئين محتمين بمدرسة في جباليا
استُشهد فلسطينيون وجُرِح آخرون، اليوم الخميس، في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة لجأ إليها النازحون بمخيم جباليا شمالي القطاع.
قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة بغزة.. واستهداف لاجئين محتمين بمدرسة في جباليا
شهداء وجرحى في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة / صورة: AA
30 مايو 2024

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة زقوت في مخيم النصيرات وسط القطاع، وصلت جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

ونقلاً عن شهود عيان، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مخيم البريج وشرقي مخيم المغازي وشمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بكثافة من القوات المتمركزة على الحدود الشرقية.

وفي مدينة غزة، استُشهِد فلسطيني وأُصيب 6 آخرون بجراح إثر استهداف طائرات إسرائيلية منزلاً في مخيم الشاطئ غرباً، وفق مصادر طبية، كما شن جيش الاحتلال سلسلة غارات مدفعية في محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة في المنطقة المحيطة.

وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أُصيب 5 فلسطينيين بجراح في قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارة مدنية قرب دوار العلم غربي المدينة، كما أطلق الطيران المروحي نيرانه شرقي ووسط رفح، فيما أفادت مصادر طبية بوصول 3 شهداء إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس، نتيجة قصف جيش الاحتلال منزل عائلة "المحتسب" في تل السلطان بمدينة رفح.

استهداف مدرسة تؤوي نازحين

كما استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، جراء استهداف طائرات إسرائيلية مدرسة لجأ إليها النازحون بعد انسحاب جيش الاحتلال من أجزاء من مخيم جباليا شمالي القطاع. وأفاد شهود عيان بأنه بعد انسحاب الجيش من أجزاء من المخيم، توجه الفلسطينيون للجوء إلى مدرسة فلسطين للاجئين، ولكن قصفتهم الطائرات المُسيرة الإسرائيلية.

في السياق، أفادت مصادر طبية بأن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وصل منها إلى المستشفيات 53 شهيداً و357 مصاباً، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us