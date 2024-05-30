جاء ذلك في كلمات بالجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني ببكين، والذي افتتحه رئيس الصين شي جين بينغ.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد: "نجدد دعم تونس غير مشروط شعباً وحكومة للحق الفلسطيني السليب في استرجاع كل أرض فلسطين وإقامة دولة مستقلة، عاصمتها القدس الشريف"، وفق بيان للرئاسة.

وأضاف أن المجتمع الإنساني بدأ ينتفض في كل مكان ضد العدوان والجرائم البشعة التي ترتكب كل يوم بل كل ساعة في حق شعب سُلبت أرضه وحقه في الحياة.

بدوره، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، في كلمته إن "القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى مستوى غير مسبوق من الوحشية".

وتابع: "انطلاقاً من الموقف الموحد والعزيمة المشتركة بين الدول العربية والصين، فإننا ندعو إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد للفظائع التي ترتكب بحق المدنيين".

شراكة استراتيجية

كما أشاد وزير خارجية العراق فؤاد حسين بـ"مواقف الصين الصديقة تجاه مجمل القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وثمَّن مواقف بكين من "القرارات الأممية بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الإبادة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل، وتصويتها الداعم لانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة".

وخلال المنتدى، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن "العدوان المستمر على غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر يمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ منطقتنا"، وشدد على وجود "شعور بالإحباط العميق تجاه عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه المذبحة"، حسب بيان للجامعة.

ودعا أبو الغيط إلى "الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، الذين يعيشون اليوم على حافة المجاعة"، وأشاد بـ"دور الصين ودعمها الثابت للقضية العادلة للشعب الفلسطيني، ولحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".

وأعرب عن تطلعه إلى "لدور أكبر للصين، بالأخص كونها عضواً دائماً بمجلس الأمن، في تعزيز الإجماع الدولي حول حل الدولتين، وتحويله إلى واقع عبر مسار موثوق لا رجعة عنه لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة".

وبمشاركة زعماء الإمارات والبحرين ومصر وتونس ووزراء وممثلين عن بقية الدول العربية، يناقش منتدى التعاون العربي الصيني اليوم الخميس، سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأُسس المنتدى عام 2004، بمبادرة من الرئيس الصيني الراحل هو جين تاو، خلال زيارته آنذاك لمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. ويضم المنتدى الصين و22 دولة عربية، ويهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون وتدعيم السلام والتنمية.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​