وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناورات "إفس 2024" العسكرية الجارية في ولاية إزمير غربي تركيا: "قُتل 36 ألف شخص وجُرح أكثر من 80 ألف بريء وجرى إلقاء القنابل على المدنيين المنتظرين في طوابير للحصول على الغذاء (في غزة)، ليست حرباً بل إبادة".

وأضاف أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم النازحين في مدينة رفح، تمثل "نقطة انعدام الإنسانية"، وأنه لا مبرر لمثل هذه الوحشية.

والأحد، قتلت إسرائيل 45 فلسطينياً وأصابت عشرات، أغلبهم أطفال ونساء، بقصف جوي شنّته على خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيشها أنها "آمنة ويمكن النزوح إليها".

والثلاثاء قتل جيش الاحتلال 21 فلسطينياً وأصاب آخرين في "مجزرة جديدة" ارتكبها عبر قصف جوي لمخيم نازحين بمنطقة المواصي غربي رفح، وهي المنطقة الرئيسية التي ادّعى أنها "آمنة" في بداية دخول قواته برّاً إلى رفح في 6 مايو/أيار الماضي.

وأكد أردوغان أن بلاده ستدعم الخطوات الرامية إلى تقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية في غزة للعدالة، وشدد على أن "أولئك الذين يتجاهلون الإبادة لا يدعمون ارتكاب جرائم حرب فحسب، بل إنهم متواطئون في هذه الجريمة".

وتابع الرئيس التركي: "تركيا، ستواصل زيادة جهودها الدبلوماسية لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة"، كما شكر أردوغان في كلمته "جميع الدول التي وقفت على الجانب الصحيح من التاريخ ضد الفظائع الإسرائيلية، واعترفت بالدولة الفلسطينية".

والثلاثاء، اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.