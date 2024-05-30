وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن "عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة بدأت في الساعة الثامنة صباحاً (04,30 ت غ) حتى الساعة السادسة مساء (14,30 ت غ) في وزارة الداخلية وتستمر خمسة أيام".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في ربيع 2025، لكن جرى تقديمها إلى 28 يونيو/حزيران القادم، بعد وفاة رئيسي في 19 مايو/أيار الجاري في شمال شرق البلاد مع سبعة مرافقين له من بينهم وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان.

وقال مسؤول للتلفزيون الرسمي: "في الساعات الأولى من اليوم الخميس، توجه نحو ثلاثين شخصاً إلى وزارة الداخلية"، لكن "لم يستوفِ أي منهم الشروط الأساسية للترشح".

ووفق القانون الانتخابي الإيراني، يجب أن تتراوح أعمار المرشحين بين 40 و75 عاماً، وأن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل، وليس من الضروري أن يكونوا رجال دين.

وعادة يسجل المرشحون الرئيسيون للتيارات السياسية خلال الأيام الأخيرة من المهلة المحددة لذلك.

وبموجب الدستور، أصدر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يمثل أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية، تعليماته للرئيس المؤقت محمد مخبر بتنظيم انتخابات رئاسية بشكل عاجل.

وسينظر مجلس صيانة الدستور في الترشحات بحلول 11 يونيو/حزيران، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون مسؤولة عن الإشراف على العملية الانتخابية.

وستحظى هذه الانتخابات بمتابعة حثيثة على الساحة الدولية، لا سيما على خلفية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والمخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي 20 مايو/أيار الجاري، أعلن التلفزيون الإيراني وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية يوم 19 من الشهر نفسه، بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب) في أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.