سياسة
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الرئيس التركي: لا نخضع لأي تهديدات ولن نسمح بإنشاء دويلة إرهاب على حدودنا
شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، على أن بلاده ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولن تسمح بإنشاء "دويلة إرهاب" على حدودها.
الرئيس التركي: لا نخضع لأي تهديدات ولن نسمح بإنشاء دويلة إرهاب على حدودنا
الرئيس التركي يشارك في مناورات "إفس 2024" العسكرية بإزمير / صورة: AA
30 مايو 2024

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناورات "إفس 2024" العسكرية الجارية في ولاية إزمير غربي البلاد: "لن تسمح تركيا أبداً للتنظيم الانفصالي الإرهابي (PKK) بإنشاء دويلة إرهاب في الجانب الآخر من حدودها الجنوبية شمالي سوريا والعراق".

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بوحدة أراضي بلادنا وأمن شعبنا فإننا لا نستمع لأحد ولا نخضع لأي تهديدات"، وأكد أن تركيا تتابع من كثب، ممارسات تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي ضد سلامة الأراضي التركية والسورية.

وتابع الرئيس التركي: "الجناح السوري للتنظيم الإرهابي الانفصالي (YPG) كثف ضغوطه وتهديداته وجهوده على شعوب المنطقة بهدف تأسيس دولة إرهابية".

وأوضح أردوغان أن تركيا ليست بعيدة عن التطورات العالمية، وأنها "تقع في بقعة جغرافية تشتد فيها الصراعات والأزمات السياسية".

وأكد الرئيس التركي: "ندرك جيداً ما يُراد فعله وماهية الألاعيب التي تُحاك في منطقتنا من خلال تنظيم داعش الإرهابي. لا تنطلي علينا هذه الحيل، وعندما يتعلق الأمر بسلامة أراضينا وأمن أمتنا، فإننا لا نستمع لأحد ولا ننحني لأي تهديد".

ولفت إلى أن "حجة مكافحة داعش لم تعد لها أي صلاحية في نظر تركيا، وهي الدولة الوحيدة في الناتو التي قاتلت التنظيم المذكور وألحقت به الهزائم".

مناورات "أفس 2024"

وفيما يتعلق بمناورات "أفس 2024" العسكرية، قال أردوغان إنها "لا تستهدف أي دولة، وإنها تُنفّذ وفقاً لسيناريو عام يعتمد على عملية دعم السلام"، وأكد استعداد بلاده للحوار والتواصل وتعزيز العلاقات "مع كل من يحترم مصالح تركيا ويريد تطوير التعاون معها".

وتابع: "نجد فرصة لاستخدام المنظومات المحلية والوطنية في مناورات "أفس 2024"، التي تشهد تجربة 33 سلاحاً ومركبة ومنظومة لأول مرة".

وتعتبر "أفس 2024" من أكبر المناورات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة التركية، إذ انطلقت في 9 مايو/أيار الجاري وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه.

واستطرد الرئيس التركي: "أعتقد أن مناورات أفس ستزيد قدرات جيشنا في التخطيط والتنسيق وتنفيذ العمليات المشتركة. وأعتقد أنها ستسهم في تنمية الوعي في مجال الدفاع السيبراني والأمن السيبراني".

ولفت إلى أن 50 دولة حول العالم تستخدم حالياً المركبات غير المأهولة التي تنتجها الشركات التركية، وأن أنقرة تنظر إلى مناورة "أفس-2024" على أنها "رمز جديد لمشاركة تركيا خبرتها في مجال الصناعات الدفاعية مع أصدقائها".

وأكد الرئيس التركي: "لا نكن العداء ولا أحكام مسبقة لدينا ضد أي بلد ولا نطمع في أرض أحد أو في حقوقه السيادية، واتخذنا مؤخراً عديداً من الخطوات المهمة لزيادة عدد أصدقائنا وسنواصل بمشيئة الله طريقنا عبر انفتاحات جديدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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