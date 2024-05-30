وقال الجنرال المتقاعد إسحاق بريك لإذاعة "103FM" المحلية: "الجيش ينشر الأوهام، ويذر الرماد في عيون الجمهور، ولا يقول الحقيقة. كما أنه لا يمكننا أن نسقط حماس".

وأضاف: "اليوم، وبما أننا جيش صغير غير قادر على القضاء على حماس، فمن المؤكد أننا سنواجه مشكلة إذا بدأنا حرباً شاملة. يجب أخذ مهلة ووقف للأعمال العدائية"، على حد تعبيره، في إشارة إلى قبول اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 6 مرات شرح في 4 منها أسباب وجوب عدم السماح بدخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى رفح.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوماً برياً في رفح (جنوب)، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما تسبب في إغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.

وقال بريك: "دخول رفح لم ينفعنا ولا فائدة منه، بل على العكس من ذلك، كان خطأً مأساوياً. لقد أبعدنا عن العالم، وأبعدنا عن السلام مع مصر، وقد يؤدي إلى فقد ان قدرتنا على إعادة المختطفين إلى الأبد" في إشارة الى الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ومن جهة ثانية، كتب بريك في مقال بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس: "توجد حقيقة واحدة واضحة ومؤكدة، وأنا أوقع عليها وأنا أعلم الحقائق: لا يمكن للجيش الإسرائيلي هزيمة حماس في هذه الحرب، ولا حزب الله بالتأكيد".

وأضاف: "أعتقد ذلك لا لأننا لا نريد النصر، ولكن لأننا ببساطة لا نستطيع ذلك. جيشنا صغير ومهترئ ولا فائض لديه من القوات. في هذا الوضع، وكل يوم تستمر فيه الحرب، يزداد وضعنا سوءاً".

وتابع: "إن انهيار الدولة ليس سوى مسألة وقت، لأننا عرضة لفقدانها عندما تندلع حرب إقليمية شاملة".

وزاد: "القادة في المستويات السياسية والعسكرية، الذين يقودون الحرب في غزة، لا يريدون الاعتراف بالحقائق الصعبة التي هم مسؤولون عنها. لديهم أجندة واحدة فقط وهي مواصلة القتال بأي ثمن، لأنه وحده يضمن لهم استمرار مقعدهم لفترة قصيرة من الزمن".

وأردف: "من الأفضل إزالة هذه المجموعة من السلطة الآن بدلاً من خسارة البلد في العملية التي تمر مثل فيلم أمام أعيننا".

واعتبر بريك أن "الحل الوحيد المتبقي في الوضع الذي وصلنا إليه بسبب الإهمال الإجرامي لقادة الدولة والجيش هو أن تعلن إسرائيل وقف الأعمال العدائية، وإعادة تأهيل الجيش واقتصادنا وعلاقاتنا الدولية وصمود المجتمع على الفور، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المسجونين في الظلام في أنفاق حماس".

واختمم بريك محذراً: "إذا لم يحدث هذا، فلن يكون لدينا أمل في البقاء على قيد الحياة".

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​