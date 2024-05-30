وقال غولوب خلال مؤتمر صحفي: "قررت الحكومة اليوم الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة".

ورفعت الحكومة السلوفينية العلم الفلسطيني إلى جانب علمي سلوفينيا والاتحاد الأوروبي أمام مقرها وسط العاصمة ليوبليانا.

بدورها، قالت رئيسة البرلمان، أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش، إنه "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء القادم اعتباراً من الساعة 16:00 (14:00 ت.غ)" للتصويت على الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

واعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين أول أمس الثلاثاء، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويدرس عديد من الدول الأخرى اتخاذ الخطوة ذاتها خلال الفترة القادمة، في إطار مسار سياسي عالمي للضغط على إسرائيل التي تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.