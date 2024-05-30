سياسة
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في انتظار تصديق البرلمان.. حكومة سلوفينيا توافق على الاعتراف بدولة فلسطين
أعلن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب اليوم الخميس، أن الحكومة وافقت على الاعتراف بدولة فلسطين، في انتظار تصديق البرلمان على القرار الأسبوع القادم.
في انتظار تصديق البرلمان.. حكومة سلوفينيا توافق على الاعتراف بدولة فلسطين
الحكومة السلوفينية ترفع العلم الفلسطيني أمام مقرها وسط العاصمة ليوبليانا (المصدر: متداول) / Others
30 مايو 2024

وقال غولوب خلال مؤتمر صحفي: "قررت الحكومة اليوم الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة".

ورفعت الحكومة السلوفينية العلم الفلسطيني إلى جانب علمي سلوفينيا والاتحاد الأوروبي أمام مقرها وسط العاصمة ليوبليانا.

بدورها، قالت رئيسة البرلمان، أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش، إنه "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء القادم اعتباراً من الساعة 16:00 (14:00 ت.غ)" للتصويت على الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

واعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين أول أمس الثلاثاء، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويدرس عديد من الدول الأخرى اتخاذ الخطوة ذاتها خلال الفترة القادمة، في إطار مسار سياسي عالمي للضغط على إسرائيل التي تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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