سياسة
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عن طريق الخطأ.. جيش الاحتلال يعترض مسيّرة تابعة له على الحدود اللبنانية
أعلن إعلام عبري اليوم الخميس، اعتراض منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال بالخطأ، في الجليل شمال إسرائيل.
عن طريق الخطأ.. جيش الاحتلال يعترض مسيّرة تابعة له على الحدود اللبنانية
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية تعترض قذائف أطلقت من جنوب لبنان / صورة: AFP
30 مايو 2024

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الخاصة إن "نظام القبة الحديدية اعترض عن طريق الخطأ طائرة مسيّرة من طراز سكاي رايدر، تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة شلومي (شمال إسرائيل)".

وأوضحت الصحيفة أن منظومة الدفاع اعترضت الطائرة المسيّرة بعد الاشتباه بها، ثم تبين أنها تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويجري التحقيق في الحادث.

وفي وقت سابق الخميس، دوت صفارات الإنذار أكثر من مرة في مستوطنات إسرائيلية قرب حدود لبنان، بما فيها كريات شمونة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال "اعتراض القبة الحديدية هدفاً جوياً مشبوهاً عبر من لبنان".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وخلّفَت الحرب على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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