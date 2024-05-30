جاء ذلك في أول تعليق للحركة على إعلان هيئة البث العبرية أول أمس الثلاثاء، أن تل أبيب سلمت الوسطاء المصريين والقطريين اقتراحها لتجديد مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين مع حماس، ووقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الحركة، في بيان نشرته عبر منصة تليغرام، إنها أبدت "مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولاً إلى إعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء في السادس من مايو/أيار الجاري".

واستدركت: "غير أن الاحتلال استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني، ورد على موقفنا الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء".

وشددت الحركة على أنها "والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءاً من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا".

وتابعت: "أبلغنا الوسطاء اليوم (الخميس) استعدادنا التوصل إلى اتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة في حال وقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة".