وتوصلت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوًا إلى حكمها بعد يومين كاملين من المداولات، حيث وجدت ترمب مذنبًا بالتستر على مبلغ 130 ألف دولار كدفعة مالية لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لمنع نشر قصتها خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

من جانبه اعتبر دونالد ترمب حُكم الإدانة الجنائية التاريخي الذي أصدرته بحقّه هيئة محلّفين في نيويورك "عاراً"، مؤكّداً أنّ "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ترمب للصحفيين إنّ "الحُكم الحقيقي سيُصدره في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الشعب الأمريكي".

وفي ذات السياق، قالت الحملة الانتخابيّة للرئيس الأمريكي جو بايدن إن حُكم الإدانة الجنائيّة الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك بحق ترمب هو دليل على أنّ "لا أحد فوق القانون".

وقال المسؤول في الحملة مايكل تايلر في بيان إنّه رغم هذه الإدانة "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترمب خارج المكتب البيضاوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع. فسواء أدين أو لم يُدَن فإنّ ترمب سيكون المرشح الجمهوري" للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.