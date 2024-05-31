وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان أن القوات الأمريكية والبريطانية شنّت ضربات على 13 هدفاً في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان مقتضب إن "القوات البريطانية شاركت في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية بهدف تقويض القدرات العسكرية للحوثيين الذين يواصلون تنفيذ هجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضاف البيان أن معلومات استخبارية أكدت ضلوع موقعين في منطقة الحُديدة في هجمات استهدفت حركة الملاحة البحرية، مدّعياً أن الحوثيين استخدموا منازل في هذه المنطقة لتخزين مسيّرات مفخخة والتحكّم بها عن بُعد.

كما استهدفت الغارات، وفقاً للبيان، موقعاً آخر يقع غرب الحُديدة واستخدمه الحوثيون لتنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار.

وأتى البيان البريطاني بُعيد إعلان قناة "المسيرة" التليفزيونية التابعة للحوثيين سقوط قتيلين وعشرة جرحى في غارات أمريكية-بريطانية استهدفت محافظة الحُديدة، مشيرة إلى ضربات أخرى استهدفت العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وفي 3 مايو/أيار الجاري، أعلنت الجماعة بدء تنفيذ مرحلة رابعة من هجماتها التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول، باستهداف مواقع جنوبي إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني باستهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها.

بينما تمثلت المرحلة الثالثة باستهداف سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب منذ مطلع العام، إذ يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تواصل إسرائيل حرباً مدمرة على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".