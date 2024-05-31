واعتمدت وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون على صور من مصادر مفتوحة لتأكيد أن أجزاء من الحطام التي عثر عليها في منطقة خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا في يناير/كانون الثاني، تعود لصاروخ بالستي قصير المدى من إنتاج كوريا الشمالية.

وقارنت الوكالة بين صور هذا الحطام، وصور لصاروخ كوري شمالي سبق أن نشرها الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ.

وقالت الوكالة في بيان ترافق مع نشر التقرير، الأربعاء، إن "التحليل يؤكد أن روسيا تستخدم في حربها في أوكرانيا، صواريخ بالستية أُنتجت في كوريا الشمالية"، مشيرة الى أنه "عُثر على حطام صواريخ كورية شمالية على امتداد كوريا الشمالية".

وسبق لكوريا الجنوبية أن اتهمت جارتها الشمالية بإرسال حاويات من الذخائر إلى روسيا، في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ وموسكو.

إلا أن كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، نفت في مايو/أيار الجاري هذه الادعاءات، واصفة إياها بأنها "سخيفة"، ومؤكدة أن بلادها لا تعتزم "تصدير قدراتنا التقنية العسكرية إلى أي دولة".

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن لا تعليق لديها على التقرير الأمريكي.

وشهدت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تقارباً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا اعتباراً من مطلع عام 2022. وزار الزعيم الكوري الشمالي روسيا العام الماضي في زيارة خارجية نادرة.

واستخدمت روسيا في مارس/آذار حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع تجديد تفويض لجنة خبراء الأمم المتحدة لمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، في خطوة شكرت عليها بيونغ يانغ.