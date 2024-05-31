وانسحبت الآليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل من شمال قطاع غزة وتمركزت في نقاط قرب الشريط الحدودي الشرقي والشمالي للقطاع، بعدما كان جيش الاحتلال قد بدأ في 12 مايو/أيار الجاري هجوماً برياً في مخيم جباليا ومناطق محيطة به، ثم أعلن توسيع الهجوم بعد أن واجهت قواته "معارك شرسة" مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي حين بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالعودة إلى مخيم جباليا ومحيطه لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، كشف الانسحاب الإسرائيلي عن دمار هائل في المنطقة شمل آلاف الوحدات السكنية إضافة للطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وعُثر على جثامين عدد من الفلسطينيين في طرقات المخيم وبمنطقة مشروع بيت لاهيا وأغلبيتها بدأت بالتحلل بعد أن قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية.

في غضون ذلك، قُتل جنديان إسرائيليان وأصيب ضابط بجروح خطيرة في معارك مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وقال جيش الاحتلال في بيان إن "المساعد أدار جابرئيل (24 عاماً) قتل في معركة في شمال قطاع غزة".

وأضاف أن "الرقيب يوناثان إلياس (24 عاماً) وهو جندي في وحدة جفعاتي، قتل في معركة في جنوب قطاع غزة"، مشيراً إلى أن ضابطاً في الوحدة نفسها أصيب بجروح خطيرة، وذلك بعد يوم من اعترافه بإصابة 14 جندياً في معارك غزة.

ووفقاً لمعطيات الجيش، ارتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 644 بينهم 293 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما تشير المعطيات إلى إصابة 3657 جندياً منذ بداية الحرب بينهم 1843 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة متجاهلة قراراً أممياً يطالبها بوقفها فوراً، وأوامر من محكمة العدل لوقف عملياتها في رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" و"تحسين الوضع الإنساني"، كما تتجاهل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت.