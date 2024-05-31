ومن مفارقات هذه المحاكمة أنّ المرشّح الجمهوري الذي كان يتأفّف من اضطراره للابتعاد عن الحملة الانتخابية في كلّ يوم تعيّن عليه حضور الجلسات منذ انطلاقها في 15 أبريل/نيسان، أي بمعدّل أربعة أيام في الأسبوع، استعاد بحُكم الإدانة الذي صدر بحقّه حريّته كاملة، أقلّه لغاية مطلع يوليو/تموز.

وحدّد رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان الساعة 10:00 من صباح الخميس (14,00 ت.غ) الواقع في 11 يوليو/تموز موعداً للنطق بالعقوبة. وبانتظار النطق بالحكم، أطلق القاضي سراح ترمب من دون كفالة.

ويصادف موعد النطق بالعقوبة بحقّ ترمب قبل أربعة أيام فقط من المؤتمر الذي سيجري فيه رسمياً تعيين الملياردير المثير للجدل مرشّح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترمب حتى 13 يونيو/حزيران لتقديم دفوعه قبل صدور العقوبة، والنيابة العامة حتى 27 يونيو/حزيران للردّ على هذه الدفوع.

وأضاف أنّ "الصوت الوحيد الذي يهمّ هو صوت هيئة المحلّفين، وهيئة المحلّفين قالت كلمتها"، مشيراً إلى أنّ أعضاء الهيئة الـ12 أصدروا بالإجماع قرارهم بإدانة المدّعى عليه بـ"34 تهمة تتعلّق بتزوير محاسبي مشدّد لإخفاء مؤامرة هدفها إفساد انتخابات 2016".

ويواجه ترمب نظرياً عقوبة السجن، إذ يُعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات. لكنّ هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترمب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقّه 78 عاماً.

وبالنظر إلى السجلّ العدلي للمدان، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية. وفي مطلق الأحوال فإنّ ترمب أمامه مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيته استئناف الحُكم، ومن ثم أشهر عدّة للقيام بذلك رسمياً.

وما هي إلا ساعات على صدور الإدانة حتى أعلن المحامي تود بلانش، وكيل الدفاع الأساسي عن ترمب في هذه القضية، أنّ فريق الدفاع سيستأنف "في أقرب وقت ممكن" الحكم، موضحاً أنّه "في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يجري النطق بالعقوبة أولاً، ومن ثم نستأنف".

ومن المرجّح أن يؤدّي استئناف الحُكم إلى تجميد مفاعيل كلّ العقوبات المتأتية عنه ولا سيّما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ.

ومن المفارقة أيضاً أنّ إدانة ترمب هذه لا تبطل ترشّحه للانتخابات الرئاسية، لا بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى وإن صدرت عقوبة سجنية بحقّه ودخل السجن فعلاً.

وفور صدور الحكم، سارع ترمب إلى التنديد بمحاكمة "مزيّفة"، معتبراً الحكم الصادر بحقّه "عاراً" لأنّه "رجل بريء"، ومؤكّداً بنبرة ملؤها التحدّي أنّ "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن غير المرجّح أن تنطلق محاكمة ترمب في هذه القضية بالاستئناف قبل الانتخابات الرئاسية. وإذا فاز ترمب في الانتخابات الرئاسية فإنّ إدانته هذه لن تحول دون تولّيه مهام منصبه في يناير/كانون الثاني 2025.

بالمقابل، لن يتمكّن ترمب إذا ما عاد إلى البيت الأبيض من أن يعفو عن نفسه أو أن يُصدر أمراً بكفّ الملاحقات في هذه القضية، ذلك أنّ القضاء المسؤول عنها تابع لولاية نيويورك وليس للدولة الفيدرالية.