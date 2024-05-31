سياسة
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تركيا لمجلس الأمن الدولي: يجب ألا تصرف الأزمات العالمية أنظارنا عن سوريا
طالبت تركيا، أمس الخميس، مجلس الأمن الدولي بتسليط الضوء على الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة السياسية في سوريا، مؤكدة أن الأزمات الأخرى لا ينبغي أن تصرف أنظار العالم عن الملف السوري.
تركيا لمجلس الأمن الدولي: يجب ألا تصرف الأزمات العالمية أنظارنا عن سوريا
مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز يؤكد أن "الأزمات العالمية التي يشهدها العالم يجب ألا تُقلل اهتمامنا بسوريا" - أرشيفية / صورة: AA
31 مايو 2024

وقال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز إن "الأزمات العالمية التي يشهدها العالم يجب ألا تُقلل اهتمامنا بسوريا، إذ يستمر تدهور الأوضاع على الصعد الاقتصادية والأمنية والإنسانية"، لافتاً إلى أن "الوضع الراهن ليس مستداماً".

وقال يلدز إنه رغم صعوبة التوصل إلى حل سياسي دائم في الوقت الراهن، فإن "إعادة التركيز على سوريا ضرورة ملحة"، مشدداً على أهمية تمهيد الظروف لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، "وهو ما يتطلب تحركات عملية للنظام السوري لبدء مصالحة وطنية حقيقية"، على حد تعبيره.

وطالب يلدز مجلس الأمن بالوفاء بالتزاماته حيال الأزمة السورية، كما أعرب عن قلقه العميق إزاء "التراجع الكبير في المساعدات الإنسانية، وخاصة في الوقت الذي وصل فيه عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية إلى رقم قياسي يقارب 17 مليوناً"، داعياً المانحين إلى زيادة مساهماتهم.

في سياق متصل، لفت المندوب التركي إلى أهمية الانتباه إلى "الأجندة الانفصالية والتخريبية لتنظيم PKK/YPG الإرهابي، وانتهاكاته الجسيمة بحق السكان في المناطق التي يسيطر عليها"، وأكّد أن التنظيم الإرهابي لا مكان له في سوريا وأن جميع الأطراف عليها فك الارتباط معه.

مصدر:TRT عربي
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