ولفت بولاط في تصريح صحفي من بروكسل إلى وجود حوار بناء وفعال وتفاهم متبادل بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مختلف القضايا الثنائية. وأضاف أن 40 بالمئة من التجارة الخارجية لتركيا تجري مع الاتحاد الأوروبي، وأن تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد.

وذكر الوزير أن اجتماع الحوار التجاري رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي سيعقد ببروكسل في 8 يوليو/تموز المقبل، وقال: "سنحسن علاقاتنا الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بطرق عديدة من خلال العمل والتعاون في مختلف القضايا".

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن تركيا شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي، وإن حجم التبادل التجاري يزداد بشكل مستمر، إذ تجاوز 206 مليارات يورو في 2023.

ودخلت اتفاقية الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 1996، عملاً بالقرار المتخذ في اجتماع مجلس الشراكة التركي الأوروبي في 6 مارس/آذار 1995، عقب مفاوضات بين الجانبين. وتطالب تركيا بتحديث الاتفاقية، مبررة ذلك بأنه تعتريها مشكلات بنيوية مع تطور هيكلية التجارة الحالية.