وقالت جبر خلال كلمتها: "يؤلمني أن أرى نساء بلدي يعانين خسائر لا يمكن تصورها في الإبادة الجماعية في قطاع غزة". وأعلنت جبر، الأربعاء، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها فُصِلت من المستشفى الذي كانت تعمل فيه، بعد كلمتها في حفل التكريم.

وأكدت إدارة المستشفى طرد جبر من عملها، وقالت إن الممرضة سبق أن "جرى تحذيرها من التعبير عن آرائها الانفصالية في مكان العمل".

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب، متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.​