سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة تشيد بقانون ألماني يُمكّن أتراك ألمانيا من استعادة جنسيتهم التركية
أشادت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بإقرار ألمانيا قانوناً جديداً سيتمكن من خلاله أفراد الجالية التركية-الألمانية من استعادة جنسيتهم التركية مع احتفاظهم بجنسيتهم الألمانية، مؤكدةً أن ذلك يصبُّ في مصلحة البلدين.
أنقرة تشيد بقانون ألماني يُمكّن أتراك ألمانيا من استعادة جنسيتهم التركية
أنقرة تُشيد بقانون ألماني يُمكِّن أتراك ألمانيا من استعادة جنسيتهم التركية / صورة: الخارجية التركية / وزارة الخارجية التركية
31 مايو 2024

وقالت الوزارة في بيان إنه مع التغيير في القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في ألمانيا في 27 يونيو/حزيران، سيتمكن أفراد الجالية التركية في ألمانيا من استعادة جنسيتهم التركية مع احتفاظهم بجنسيتهم الألمانية.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع القنصليات التركية العامة في ألمانيا ستكون جاهزة لتلقي الطلبات (في ما يخص التسجيل على الجنسية التركية) بدءاً من التاريخ المذكور.

وأثنت الوزارة على التنظيم القانوني الجديد، الذي انتظرته الجالية التركية في ألمانيا منذ سنوات عديدة، مؤكدةً أنه يعد تطوراً إيجابياً وهادفاً وقيّماً على صعيد تطوير العلاقات التركية-الألمانية.

ووفق مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديساتيس)، حصل نحو 200 ألف شخص على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي (2023)، منهم 10 آلاف و700 تركي، ليحلوا في المرتبة الثانية بعد السوريين.

ومطلع العام الجاري، أقرّت ألمانيا قانون الجنسية الجديد الذي يهدف إلى جعل عملية الحصول على الجنسية الألمانية أسهل للأجانب ويُنهي الحظر على الجنسية المزدوجة، ليعكس واقع المجتمع الألماني الذي يتميز بالتنوع العرقي منذ فترة طويلة، ولاستقطاب مزيد من العمال المهاجرين.

وأقرّ البرلمان القانون الجديد، الذي يمثل سياسة مميزة لائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من أحزاب وسطية وأحزاب ذات ميول يسارية، بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرِّعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.

ويقلّص القانون فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية، من ثماني سنوات إلى خمس، تماشياً مع الدول المجاورة مثل فرنسا، وثلاث سنوات للأشخاص الذين "يندمجون بشكل استثنائي" في المجتمع الألماني.

وسيُسمح بالجنسية المزدوجة، التي لا يُسمح بها عادةً إلا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مما سيتيح لعشرات الآلاف من المولودين في ألمانيا الحصول على حق التصويت في الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us