وكان طلاب مؤيدون للفلسطينيين، يتظاهرون ويعتصمون داخل الحرم الجامعي، منذ أوائل مايو/أيار الجاري، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت الجامعة في بيان إن التحقيق الذي أجرته سلّط الضوء على المخاوف المتعلقة بوجود صلات بين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وبين الحكومة أو جيش الاحتلال أو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مشيرة إلى حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر مؤخراً مطالباً إسرائيل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.​

وجاء في البيان أن الجامعة، التي قطعت علاقاتها بثلاث مؤسسات إسرائيلية قبل أسبوعين، كان لا يزال لديها 18 شراكة مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، منوهة بأنها ستواصل مشروعاتها البحثية مع ست مؤسسات إسرائيلية غير أكاديمية لأنها لم تتمكن من اكتشاف أي صلة بينها وبين انتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبهم، عبّر المحتجون لإذاعة "في.آر.تي" البلجيكية عن ترحيبهم بالقرار، لكنهم يريدونه أن يشمل تلك المؤسسات الإسرائيلية غير الأكاديمية التي تتعاون الجامعة معها حاليّاً، وقالوا إنهم سيواصلون الاحتجاجات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً.