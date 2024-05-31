وعقد الرئيس أردوغان مع ضيفه الكوسوفي اجتماعاً مغلقاً في المجمع الرئاسي استغرق قرابة ساعة و50 دقيقة، حضره من الجانب التركي جودت يلماز نائب الرئيس ووزير الدفاع يشار غولر.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن الاجتماع أكد أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يقترب من 750 مليون دولار، إلى أكثر من مليار دولار.

كما ناقش الاجتماع ضرورة تطوير التعاون الثنائي في عديد من المجالات، لا سيما في مجال الصناعة العسكرية.

ووفق البيان، أكد أردوغان أن دعم بلاده لكوسوفو سيستمر في المجالات كافة، معرباً عن أمله في تخفيف التوترات بين كوسوفو وصربيا.

وفي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، شدّد الرئيس التركي على أنه "من أجل إنهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ينبغي زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، وينبغي دعم حل الدولتين وتقديم الدعم الفعال لفلسطين".