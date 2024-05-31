سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة.. الرئيس أردوغان يبحث مع رئيس وزراء كوسوفو العلاقات الثنائية
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، في العاصمة أنقرة.
أنقرة.. الرئيس أردوغان يبحث مع رئيس وزراء كوسوفو العلاقات الثنائية
الرئيس التركي مع ئيس وزراء كوسوفو في المجمع الرئاسي بأنقرة / صورة: AA
31 مايو 2024

وعقد الرئيس أردوغان مع ضيفه الكوسوفي اجتماعاً مغلقاً في المجمع الرئاسي استغرق قرابة ساعة و50 دقيقة، حضره من الجانب التركي جودت يلماز نائب الرئيس ووزير الدفاع يشار غولر.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن الاجتماع أكد أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يقترب من 750 مليون دولار، إلى أكثر من مليار دولار.

كما ناقش الاجتماع ضرورة تطوير التعاون الثنائي في عديد من المجالات، لا سيما في مجال الصناعة العسكرية.

ووفق البيان، أكد أردوغان أن دعم بلاده لكوسوفو سيستمر في المجالات كافة، معرباً عن أمله في تخفيف التوترات بين كوسوفو وصربيا.

وفي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، شدّد الرئيس التركي على أنه "من أجل إنهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ينبغي زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، وينبغي دعم حل الدولتين وتقديم الدعم الفعال لفلسطين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us