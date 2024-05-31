سياسة
3 دقيقة قراءة
أوكرانيا توسّع علاقاتها الأمنية بالغرب وتُشيد بسماح واشنطن باستخدام أسلحتها
وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، اتفاقاً أمنياً ثنائياً مع السويد، هو واحد من ثلاثة اتفاقات مزمعة مع دول الشمال الأوروبي، في الوقت الذي تسعى فيه كييف للحصول على مزيد من الدعم العسكري من الغرب في الحرب ضد روسيا.
أوكرانيا توسّع علاقاتها الأمنية بالغرب وتُشيد بسماح واشنطن باستخدام أسلحتها
أوكرانيا ترحّب بإعطاء واشنطن الضوء الأخضر لاستخدام كييف أسلحة أمريكية / صورة أرشيفية: AFP
31 مايو 2024

وقال زيلينسكي عند توقيع الاتفاق، وهو الثالث عشر الذي توقّعه كييف مع دولة غربية: "روسيا تحاول كما ترون توسيع نطاق الحرب، فقط معاً يمكننا وقف جنون موسكو".

فيما تعهدت السويد بتقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا يبلغ إجماليُّه 75 مليار كرونة (7 مليارات دولار) بين عامَي 2024 و2026، ليصل إجمالي مساعداتها بين عامَي 2022 و2026 إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تناقش فيه الدول الغربية ما إذا كانت ستسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا، كما تأتي قضايا الدفاع الجوي وإنتاج الذخيرة والإنتاج المشترك للأسلحة على رأس جدول أعمال القمة التي تجمع بين زيلينسكي ورؤساء وزراء السويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا ورئيس فنلندا.

في السياق نفسه، اعتبر زيلينسكي خلال القمة، أن الضوء الأخضر الأمريكي لاستخدام كييف أسلحة أمريكية بشروط في ضربات داخل روسيا، يشكّل "خطوة إلى الأمام".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أجاز لأوكرانيا أمس الخميس، ضمن شروط، أن تضرب أهدافاً على الأراضي الروسية القريبة من منطقة خاركيف الأوكرانية بغية حماية الأخيرة، وفق مسؤول أمريكي.

بدورها، وافقت ألمانيا اليوم الجمعة، على استخدام أسلحتها، كما سبق أن أعلنت كل من السويد وفنلندا والدنمارك التي حضرت القمة المذكورة مع زيلينسكي، موافقتها على استخدام كييف أسلحتها لضرب اهداف عسكرية في روسيا.

وتزايدت في الآونة الأخيرة المطالبات بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية. ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مستهل اجتماع يستمرّ يومين لوزراء خارجية دول الحلف الخميس إلى السماح لكييف بذلك.

في المقابل، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر من خطر اندلاع "صراع عالمي" إذا سمح حلفاء كييف الغربيون لها باستخدام الأسلحة التي يزودونها بها لضرب الداخل الروسي، وهو الأمر الذي تحثّ الحكومة الأوكرانية شركاءها على السماح به.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us