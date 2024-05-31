وقال زيلينسكي عند توقيع الاتفاق، وهو الثالث عشر الذي توقّعه كييف مع دولة غربية: "روسيا تحاول كما ترون توسيع نطاق الحرب، فقط معاً يمكننا وقف جنون موسكو".

فيما تعهدت السويد بتقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا يبلغ إجماليُّه 75 مليار كرونة (7 مليارات دولار) بين عامَي 2024 و2026، ليصل إجمالي مساعداتها بين عامَي 2022 و2026 إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تناقش فيه الدول الغربية ما إذا كانت ستسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا، كما تأتي قضايا الدفاع الجوي وإنتاج الذخيرة والإنتاج المشترك للأسلحة على رأس جدول أعمال القمة التي تجمع بين زيلينسكي ورؤساء وزراء السويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا ورئيس فنلندا.

في السياق نفسه، اعتبر زيلينسكي خلال القمة، أن الضوء الأخضر الأمريكي لاستخدام كييف أسلحة أمريكية بشروط في ضربات داخل روسيا، يشكّل "خطوة إلى الأمام".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أجاز لأوكرانيا أمس الخميس، ضمن شروط، أن تضرب أهدافاً على الأراضي الروسية القريبة من منطقة خاركيف الأوكرانية بغية حماية الأخيرة، وفق مسؤول أمريكي.

بدورها، وافقت ألمانيا اليوم الجمعة، على استخدام أسلحتها، كما سبق أن أعلنت كل من السويد وفنلندا والدنمارك التي حضرت القمة المذكورة مع زيلينسكي، موافقتها على استخدام كييف أسلحتها لضرب اهداف عسكرية في روسيا.

وتزايدت في الآونة الأخيرة المطالبات بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية. ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مستهل اجتماع يستمرّ يومين لوزراء خارجية دول الحلف الخميس إلى السماح لكييف بذلك.

في المقابل، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر من خطر اندلاع "صراع عالمي" إذا سمح حلفاء كييف الغربيون لها باستخدام الأسلحة التي يزودونها بها لضرب الداخل الروسي، وهو الأمر الذي تحثّ الحكومة الأوكرانية شركاءها على السماح به.