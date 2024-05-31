جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترمب الجمعة بمدينة نيويورك الأمريكية، تعليقاً على قرار هيئة المحلفين في نيويورك إدانته، إذ اتهم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي، قاضي محكمة نيويورك بالتحيز، قائلاً إنه "لم يسمح للشهود بالتحدث بحرية في أثناء محاكمتي".

وأضاف: "لدينا قاضٍ مثير للجدل في نيويورك، والمحاكمة نفسها لم تكن عادلة"، وقال: "نحن نتعامل مع حكومة فاسدة في بلد فاسد".

ووصف الرئيس الأمريكي السابق المحكمة بـ"الفاسدة"، مشيراً إلى أنه "لم يُستجَب لمطلبنا بتغيير قاضي المحكمة"، وشدّد مجدداً على أنه لم يزوّر أي سجلات، وأن الاتهامات ضده "باطلة".

واعتبر ترمب أن هذه القضية تخفي وراءها دوافع سياسية، إذ جاءت على خلفية تقدمه على الرئيس جو بايدن بـ6 نقاط، على حد تعبيره، ودعا أنصاره إلى "إنقاذ أمريكا حتى تعود قوية".

وفي أول تصريح بعد إدانته، قال ترمب إن الحُكم "عار"، مؤكّداً أنّ "الحُكم الحقيقي" سيُصدِره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وأمس الخميس أدانت هيئة محلفين في نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بجميع التهم الـ34 المتعلقة بمحاكمته بتزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.

وحدّد رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان الساعة 10:00 من صباح الخميس (14:00ت.غ) في 11 يوليو/تموز 2024 موعداً للنطق بالعقوبة. وبانتظار النطق بالحكم، أطلق القاضي سراح ترمب من بلا كفالة، وأصبح الرئيس الأمريكي السابق بذلك أول رئيس أمريكي سابق يُدان بتهم جنائية.