وأكد نصر الله في كلمة متلفزة، أن "معركة طوفان الأقصى هي معركة وجود ومصير، وانتصار إسرائيل فيها سوف يترك آثاراً خطيرة جدّاً على كل شعوب المنطقة، وهزيمتها سيكون لها كثير من الآثار العظيمة على المنطقة وشعوبها"، مشدداً على أن عملية "طوفان الأقصى" كما تهمّ فلسطين فإنها تهمّ كذلك مستقبل لبنان وثرواته المائية والنفطية.

وأضاف أن "هذه المعركة تعني الجميع"، موضحاً أن "جبهة الجنوب (لبنان) تواصل عملها، وهي جزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة".

وقال نصر الله إن "المعركة في قطاع غزة ما زالت قائمة، والعالم بسبب الفيتو الأمريكي يقف عاجزاً، وهناك من لا يزال يراهن على المجتمع الدولي في الردع والحماية"، مشيراً إلى أن "رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومجانينه يستمرون في حرب الإبادة في غزة وفلسطين، أمام صمت الدول والحكام، لكن بحمد الله هذه الجرائم توقظ العالم".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية أخرى وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الحدود، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما تتجاهل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.