وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين وآخر التطورات في ليبيا، والهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وقضايا إقليمية وعالمية.

وحسب البيان، قال الرئيس أردوغان خلال اللقاء إن العلاقات التركية-الليبية تواصل التطور في جميع المجالات.

ولفت إلى أنه سيكون من المفيد بدء حوار لضمان الوحدة والتضامن في ليبيا من خلال الحفاظ على شرعية حكومة الوحدة الوطنية.

وشدّد الرئيس أردوغان على أن تركيا مستعدة لتقديم ما في وسعها من دعم للجانب الليبي في هذا الإطار.

كما بحث الجانبان التعاون في مجال الطاقة بين تركيا وليبيا، وقال أردوغان إنه ينبغي للبلدين أن يكونا على اتصال وثيق لحماية مصالحهما المشتركة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

في سياق آخَر، أشاد أردوغان بدعم ليبيا للقضية الفلسطينية، ولفت إلى أن قرار ليبيا التدخل في قضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، على غرار تركيا، كان صائباً.