سياسة
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أردوغان في لقائه الدبيبة: العلاقات التركية-الليبية تتطور بكل المجالات
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعقد معه لقاءً مغلقاً في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وناقشا عديداً من القضايا الثنائية والإقليمية.
أردوغان في لقائه الدبيبة: العلاقات التركية-الليبية تتطور بكل المجالات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في أنقرة / صورة: AA
31 مايو 2024

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين وآخر التطورات في ليبيا، والهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وقضايا إقليمية وعالمية.

وحسب البيان، قال الرئيس أردوغان خلال اللقاء إن العلاقات التركية-الليبية تواصل التطور في جميع المجالات.

ولفت إلى أنه سيكون من المفيد بدء حوار لضمان الوحدة والتضامن في ليبيا من خلال الحفاظ على شرعية حكومة الوحدة الوطنية.

وشدّد الرئيس أردوغان على أن تركيا مستعدة لتقديم ما في وسعها من دعم للجانب الليبي في هذا الإطار.

كما بحث الجانبان التعاون في مجال الطاقة بين تركيا وليبيا، وقال أردوغان إنه ينبغي للبلدين أن يكونا على اتصال وثيق لحماية مصالحهما المشتركة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

في سياق آخَر، أشاد أردوغان بدعم ليبيا للقضية الفلسطينية، ولفت إلى أن قرار ليبيا التدخل في قضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، على غرار تركيا، كان صائباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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