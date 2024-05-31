سياسة
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زعَم اقتراحها صفقة جديدة.. إسرائيل: خطاب بايدن انتصار لحماس ولن ننهي الحرب
ادّعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن إسرائيل قدمت مقترح صفقة جديدة لوقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، فيما جددت تل أبيب تأكيدها أن الحرب لن تتوقف حتى "القضاء على حماس"، على حد تعبيرها.
زعَم اقتراحها صفقة جديدة.. إسرائيل: خطاب بايدن انتصار لحماس ولن ننهي الحرب
بايدن يعقد مؤتمراً صحفياً بالبيت الأبيض بشأن الشرق الأوسط / صورة: AFP
31 مايو 2024

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة بالبيت الأبيض إن إسرائيل قدمت مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المقترح الإسرائيلي تستمر 6 أسابيع وتشمل "وقفاً كاملاً وشاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة في غزة".

كما تتضمن المرحلة الأولى "إطلاق سراح عدد من الرهائن، بمن فيهم نساء ومسنون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين" في السجون الإسرائيلية.

وأشار بايدن إلى أن المرحلة الثانية تشمل "إطلاق سراح بقية الرهائن والجنود وإدامة وقف إطلاق النار، بينما تتضمن المرحلة الثالثة ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة".

"خطاب ضعيف"

وتعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي، قال مسؤول إسرائيلي إن "خطاب بايدن ضعيف وانتصار لحركة حماس"، ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة عن المسؤول قوله إن بايدن "لا يفهم الواقع هنا".

وفي وقت لاحق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، إنّ حرب غزة لن تنتهي حتى "القضاء على حماس".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء أجاز لفريق التفاوض تقديم خطة لتحقيق هذا الهدف" ، مشدداً على أنّ الحرب "لن تنتهي حتى تحقيق جميع أهدافها، ويشمل ذلك عودة جميع الرهائن والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية".

وكانت إسرائيل رفضت في 6 مايو/أيار الماضي، مقترحاً قدمته مصر وقطر، وأعلنت حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الموافقة عليه، بدعوى أنه "لا يلبي مطالبها".

وأكدت إسرائيل أنها ستواصل الحرب على غزة حتى تحقيق ما تسميه بـ"الانتصار الساحق"، وفق تعبيرها، وتضمن المقترح المصري القطري، آنذاك، بنوداً مشابهة لما ذكره بايدن في خطابه اليوم.

ويتعرض قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي خلفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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