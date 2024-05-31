وقال فيدان، في تصريح له عقب مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة التشيكية براغ، إن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يتضمن أيضاً قابلية التحول إلى مسألة أمنية عالمية، إلى جانب كونه مشكلة إقليمية.

وأوضح المسؤول التركي أن بلاده تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تواصل مساعيها للفت الأنظار إلى ما يجري في قطاع غزة، مضيفا أنه في حال "لم توقف المجازر والإبادة، وعدم التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ومن ثم التوجه إلى حل الدولتين، فإن هذه المشكلة ستكبر وتزداد اتساعاً".

وتابع فيدان قائلا: "حذّرنا خلال اجتماع الناتو من تحوّل هذه المشكلة (الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني) إلى مسألة أمنية عالمية تؤدي إلى انخراط جهات أخرى أيضاً فيها"، داعياً إلى اتخاذ الناتو موقفاً "مبدئياً" تجاه القضية الفلسطينية، تماما مثل موقفه تجاه أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير التركي إلى لقائه رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، في العاصمة مدريد، ضمن وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية بشأن التطورات في غزة، وأشار إلى إجرائه "مباحثات هامة ومثمرة" مع سانشيز، مجدداً الإشادة بقرار إسبانيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

وقال فيدان إن اعتراف دول أوروبية مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج وسلوفينيا، رسمياً بدولة فلسطين، عزز موقف تركيا في هذا الخصوص، مضيفاً أن المسألة باتت متعلقة بالحديث عن المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير التركي إلى أنه وبالرغم من اعتراف قرابة 150 بلداً رسمياً بدولة فلسطين، فإن إسرائيل تنتهك حدود وسيادة الأخيرة بشكل صارخ، وأردف: "لا يمكن لفلسطين أن تنعم بدولة فعالة في ظل هذا الاحتلال".

وشدد فيدان على أنهم بحثوا خلال اجتماعاتهم بأوروبا، الأسبوع الفائت، سبل تعزيز السلطة الفلسطينية وإيجاد الحلول لمشاكلها المالية، واستطرد: "سبق أن أكدنا ضرورة منح الفرصة للسلطة الفلسطينية بالوقوف على قدميها، والتصرف باعتبارها دولة مكتملة الأركان، بدل الاكتفاء بتقديم المساعدات لها".

وأضاف وزير الخارجية التركي أنه "في هذه الحالة، لن توجد حاجة أصلاً إلى تقديم المجتمع الدولي مساعدات اقتصادية بهذه الدرجة لفلسطين"، مشدداً على أن "ما تحتاجه فلسطين ليس الدعم الاقتصادي، بل منحها قبل ذلك حقوق السيادة والأرض".