سياسة
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حماس ترد "بإيجابية" على مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة
أعلنت حركة حماس، أمس الجمعة، أنها مستعدة للتعامل بإيجابية مع أي مقترح لوقف الحرب على قطاع غزة.
حماس ترد "بإيجابية" على مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة
حماس ترد "بإيجابية" على مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة / صورة: AA
31 مايو 2024

جاء ذلك في بيان للحركة ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب متلفز، أن تل أبيب قدمت مقترح صفقة جديد لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وقالت الحركة في بيانها: "ننظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال (الإسرائيلي) من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".

وأضافت: "نعتبر الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة نتاج الصمود الأسطوري لشعبنا المجاهد ومقاومته الباسلة".

وأوضحت الحركة استعدادها "للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك".

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلن بايدن، تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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