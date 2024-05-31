سياسة
2 دقيقة قراءة
وسط ضغط شعبي.. فرنسا تلغي مشاركة شركات إسرائيلية في معرض دفاعي دولي
قررت السلطات الفرنسية منع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوي" الدولي للدفاع والأمن، في ظل استمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة.
وسط ضغط شعبي.. فرنسا تلغي مشاركة شركات إسرائيلية في معرض دفاعي دولي
فرنسا تلغي مشاركة شركات إسرائيلية في معرض دفاعي دولي / صورة: AFP
31 مايو 2024

ووفق تقارير لوسائل إعلام فرنسية، أمس الجمعة، مُنعت شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوي 2024" المقرر عقده في باريس خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو/ حزيران المقبل.

وأكدت شركة "Coges Events" المنظمة للمعرض، ما تداولته وسائل الإعلام الفرنسية، قائلة، في بيان: "بقرار من مسؤولين حكوميين، لن تكون هناك منصات لصناعات الدفاع الإسرائيلية في قاعة معرض يوروساتوي 2024".

ولم تحدد الشركة المنظمة ولا وزارة القوات المسلحة الفرنسية التي يُنظم المعرض برعايتها، أسباب هذا القرار على الفور.

من جانبه، رحب توماس بورتس، عضو حزب "فرنسا الأبية" اليساري، بالقرار، وأشار إلى أن "الإجراء الذي اتخذ ضد إسرائيل بسبب هجومها على غزة أتى بثماره"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وطالب بورتس، في منشور على منصة إكس، الحكومة الفرنسية بـ"مواصلة الضغط وفرض حظر أسلحة على إسرائيل".

وجاء القرار بعد مظاهرة نظمها مؤيدون لفلسطين في 22 مايو/ أيار الجاري، أمام وزارة الدفاع الفرنسية، مطالبين باستبعاد إسرائيل من المعرض ووقف مبيعات الأسلحة إلى تل أبيب.

وكان من المتوقع حضور 74 شركة إسرائيلية، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الرئيسية فيها على أن تعرض عشر منها أسلحة، وفق المنظمين.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us