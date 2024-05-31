ووفق تقارير لوسائل إعلام فرنسية، أمس الجمعة، مُنعت شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوي 2024" المقرر عقده في باريس خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو/ حزيران المقبل.

وأكدت شركة "Coges Events" المنظمة للمعرض، ما تداولته وسائل الإعلام الفرنسية، قائلة، في بيان: "بقرار من مسؤولين حكوميين، لن تكون هناك منصات لصناعات الدفاع الإسرائيلية في قاعة معرض يوروساتوي 2024".

ولم تحدد الشركة المنظمة ولا وزارة القوات المسلحة الفرنسية التي يُنظم المعرض برعايتها، أسباب هذا القرار على الفور.

من جانبه، رحب توماس بورتس، عضو حزب "فرنسا الأبية" اليساري، بالقرار، وأشار إلى أن "الإجراء الذي اتخذ ضد إسرائيل بسبب هجومها على غزة أتى بثماره"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وطالب بورتس، في منشور على منصة إكس، الحكومة الفرنسية بـ"مواصلة الضغط وفرض حظر أسلحة على إسرائيل".

وجاء القرار بعد مظاهرة نظمها مؤيدون لفلسطين في 22 مايو/ أيار الجاري، أمام وزارة الدفاع الفرنسية، مطالبين باستبعاد إسرائيل من المعرض ووقف مبيعات الأسلحة إلى تل أبيب.

وكان من المتوقع حضور 74 شركة إسرائيلية، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الرئيسية فيها على أن تعرض عشر منها أسلحة، وفق المنظمين.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.