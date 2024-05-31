وقال لازاريني في مقال بعنوان "على إسرائيل وقف حملتها ضد الأونروا"، إن "الحرب في غزة تسبب ازدراء فاضحاً بمهمة الأمم المتحدة بما في ذلك الهجمات الصارخة ضد الموظفين والمنشآت والعمليات" التي تقوم بها الوكالة.

وطالب لازاريني بوقف الهجمات على الوكالة وأفرادها، مؤكداً أن "على العالم أن يتحرك لمحاسبة مرتكبيها".

وأضاف لازاريني "بينما أكتب هذه السطور، تحققت وكالتنا من أن ما لا يقل عن 192 من موظفيها قتلوا في غزة. وتعرضت أكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا للأضرار أو دمرت. وتم هدم مدارس تديرها الأونروا. وقتل 450 نازحا أثناء لجوئهم في مدارس أو غيرها من مؤسسات الأونروا".

وأوضح لازاريني في مقاله أن "المسؤولين الإسرائيليين لا يهددون عمل موظفينا فحسب... بل يعملون أيضا على نزع الشرعية عن الأونروا من خلال تصويرها كمنظمة إرهابية تروج للتطرف ووصف قادة الأمم المتحدة بأنهم إرهابيون متواطئون مع حماس".

ودعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المجتمع الدولي إلى "التحرك بحزم ضد الهجمات غير المشروعة على الأمم المتحدة".

من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إنّ التكتل "يشعر بقلق عميق إزاء المناقشات في الكنيست بشأن تصنيف الأونروا منظمة إرهابية، وسحب الحصانة والامتيازات (الدبلوماسية) لأعضائها".

وأضاف أنّ "الاتّحاد الأوروبي يدعم الأمم المتحدة بحزم، ونحضّ السلطات الإسرائيلية على السماح للأونروا بمواصلة تأدية عملها الذي لا غنى عنه، بما يتوافق مع تفويضها".