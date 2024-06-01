ووفقاً لبيان شركة بايكار التركية، المصنعة للطائرة المسيرة، فقد حققت المسيرة الوطنية التركية بيرقدار TB2، سابقة أخرى في تاريخ الطيران العالمي من خلال استكمال مناورة "التدحرج الأسطواني" بنجاح في الرحلات التجريبية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة، أمس الجمعة، تمكن المسيرة التركية المسلحة من القيام بـ3 مناورات تدحرج كاملة بنجاح، ما يشير إلى إمكانات متقدمة وقدرات ديناميكية عالية للمسيرة.

وتعد مناورة "التدحرج الأسطواني"، واحدة من المناورات الأكثر أهمية للطائرات المقاتلة، والتي لم تتمكن أي طائرة مسيرة مسلحة سابقا من تنفيذها. وخلال هذه المناورة، تتبع الطائرة مسارًا حلزونيًا أثناء قيامها بحركة لولبية أفقية في السماء.