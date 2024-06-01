سياسة
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لأول مرة في تاريخ الطيران.. بيرقدار TB2 التركية تنفذ مناورة تدحرج لولبية
أصبحت المسيرة التركية بيرقدار TB2 أول طائرة بدون طيار مسلحة تتمكن من القيام بمناورة "تدحرج أسطواني" في تاريخ الطيران العالمي.
لأول مرة في تاريخ الطيران.. بيرقدار TB2 التركية تنفذ مناورة تدحرج لولبية
بيرقدار TB2 التركية تنفذ مناورة تدحرج لولبية / صورة: AA
1 يونيو 2024

ووفقاً لبيان شركة بايكار التركية، المصنعة للطائرة المسيرة، فقد حققت المسيرة الوطنية التركية بيرقدار TB2، سابقة أخرى في تاريخ الطيران العالمي من خلال استكمال مناورة "التدحرج الأسطواني" بنجاح في الرحلات التجريبية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة، أمس الجمعة، تمكن المسيرة التركية المسلحة من القيام بـ3 مناورات تدحرج كاملة بنجاح، ما يشير إلى إمكانات متقدمة وقدرات ديناميكية عالية للمسيرة.

وتعد مناورة "التدحرج الأسطواني"، واحدة من المناورات الأكثر أهمية للطائرات المقاتلة، والتي لم تتمكن أي طائرة مسيرة مسلحة سابقا من تنفيذها. وخلال هذه المناورة، تتبع الطائرة مسارًا حلزونيًا أثناء قيامها بحركة لولبية أفقية في السماء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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