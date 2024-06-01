سياسة
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الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيّرات أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن
قال الجيش الأمريكي أمس الجمعة، إن جماعة الحوثي في اليمن أطلقت صاروخَين بالستيَّين مضادَين للسفن وطائرة مسيّرة فوق خليج عدن وأربع طائرات مسيّرة فوق البحر الأحمر.
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيّرات أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن
القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) تقول إن القوات الأمريكية دمّرت ثلاث طائرات مسيّرة أطلقت فوق البحر الأحمر. / صورة: Reuters
1 يونيو 2024

وأفادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، بأن القوات الأمريكية دمّرت ثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت فوق البحر الأحمر وسقطت واحدة في البحر. وأضافت أيضاً أنها دمرت الطائرة المسيّرة التي أطلقت فوق خليج عدن.

وأوضحت أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الصواريخ البالستية المضادة للسفن.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، صرّح أمس الجمعة في بيان، أن الجماعة شنّت هجوماً صاروخياً على حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر رداً على ضربات أمريكية-بريطانية على اليمن.

وجاء في البيان "رداً على هذه الجرائمِ وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي-البريطاني واستمراراً في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر، ونفذت العملية بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية".

وأضاف سريع في بيان بثه التلفزيون أن ست غارات أمريكية وبريطانية أدت إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة 41 آخرين، بينهم مدنيون، مشيراً إلى أن الغارات على محافظة الحديدة استهدفت ميناء الصليف، ومبنى الإذاعة في مديرية الحوك، ومعسكر غليفقة ومنزلين.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه عدواناً وحرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومُسيَّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وردّاً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شنّ غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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