ووقع على الدعوة القادة الأربعة للحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ. ولم تحدد الرسالة موعداً لكلمة نتنياهو أمام الكونغرس.

وورد في الرسالة "لنبني على علاقتنا الدائمة ولنسلط الضوء على تضامن أمريكا مع إسرائيل، ندعوكم إلى مشاركة رؤية الحكومة الإسرائيلية للدفاع عن الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وإحلال سلام عادل ودائم في المنطقة".

وأكد مايك جونسون، رئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري، أن نتنياهو سيتحدث أمام اجتماع مشترك للكونغرس، وسط تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن أسلوب تعامل رئيس وزراء إسرائيل مع الحرب على قطاع غزة.

وكان جونسون، وهو جمهوري ومنتقد لسياسة الرئيس الديمقراطي بشأن إسرائيل، قال إنه سيدعو نتنياهو سواء وقع زعماء الكونغرس الديمقراطيون على الرسالة أو لم يوقعوا.

وانتقد جونسون من بين ديمقراطيين كثيرين بايدن لقوله إنه سيحجب شحنة قنابل لإسرائيل إذا نفذت اجتياحاً كبيراً لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

ومساء الجمعة، زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم إسرائيل مقترح صفقة جديدة لوقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، في وقت جددت تل أبيب تأكيدها أن الحرب لن تتوقف حتى "القضاء على حماس".

ويتعرض قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي خلفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​