وشملت العقوبات المدير التنفيذي لشركة صناعات الطيران التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن "العقوبات تعزز التزام واشنطن تعطيل إنتاج إيران وانتشار المسيرات الفتاكة، التي لا تزال روسيا تستخدمها ضد أوكرانيا، كما يستخدمها وكلاء إيران الإرهابيون ضد القوات الأمريكية في المنطقة".

وفي يوليو/تموز 2017، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة "آر آر إي" والشركات التابعة لها، على خلفية أنشطتها المتعلقة بالجيش الإيراني، وفق البيان.

وفي السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة، فرض عقوبات جديدة على شخصيات ومؤسسات إيرانية، بسبب "الدعم العسكري لروسيا ولمجموعات مسلحة بالشرق الأوسط".

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن الدفعة الجديدة من العقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية، جاءت بسبب "تورطها في تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، والمجموعات المسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر بالصواريخ أو المسيّرات".

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان، والأنشطة النووية التوسعية والدعم العسكري لروسيا"، ودخلت تلك العقوبات حيز التنفيذ عام 2011، وتمتد إلى 13 أبريل/نيسان 2025 وتشمل 227 شخصية و42 كياناً في إيران.

من جهته، ندد متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بالعقوبات الأوروبية، مستنكراً استهداف مسؤولي بلاده مجدداً "بدلاً من أن يركز على جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".

واعتبر أن العقوبات الأوروبية "عفا عليها الزمن وغير فعالة"، وأن التكتل "فضّل نيل رضا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على مصالح الاتحاد ودوله"، حسب قوله. وأضاف كنعاني، أن طهران تحتفظ بحق الرد على العقوبات الأوروبية، التي قال إنها تستند إلى "أعذار واتهامات واهية لا أساس لها".