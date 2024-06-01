وقال أوستن على هامش "منتدى حوار شانغريلا" اليوم السبت، إن "الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون آمنة إلّا إذا كانت آسيا آمنة".

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي غداة محادثات نادرة على هامش منتدى دفاعي في سنغافورة مع نظيره الصيني دونغ جون وصفها متحدّث باسم بكين بأنّها "إيجابيّة".

وحوار شانغريلا، هو منتدى دفاعي سنوي يستمرّ حتى غد الأحد، وأصبح في السنوات الأخيرة مقياساً لمستوى العلاقات الصينيّة-الأمريكيّة، إذ أشار أوستن خلاله إلى أن بلاده حافظت منذ فترة طويلة على وجودها في منطقة آسيا.

وتأتي تصريحات أوستن محاولة لتسليط الاهتمام من جديد على التهديد الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث يسعى أوستن إلى تبديد المخاوف من أن الحرب في كل من أوكرانيا وغزة لن يصرفا الانتباه عن التزامات أمريكا الأمنية تجاه المنطقة.

وقال: "على الرّغم من الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط فإنّ منطقة المحيطين الهندي والهادئ تبقى مسرح عمليّات ذا أولويّة لنا".

وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز تحالفاتها وشراكاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خصوصاً مع الفيليبين، فيما تعمل على مواجهة نفوذ الصين وقوّتها العسكريّة المتنامية.

كما تكثف واشنطن التدريبات العسكريّة المشتركة وتنشر بانتظام سفناً حربيّة وطائرات مُقاتلة في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، ما يُثير غضب القادة الصينيّين.

وأثارت تصريحات أوستن حفيظة الصين، إذ اتهم المسؤول العسكري الصيني الجنرال جينغ جيانفنغ واشنطن أنها "تسعى إلى إقامة نسخة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في آسيا والمحيط الهادئ"، وذلك للإبقاء على هيمنتها في المنطقة، معتبراً أن الولايات المتحدة تمثّل "التحدي الأكبر أمام السلام والاستقرار الإقليميين".

ويُعقد هذا المنتدى الذي يحضره كثير من مسؤولي الدفاع من مختلف أنحاء العالم، بعد أسبوع على مناورات عسكريّة كبيرة نفذتها الصين، وفرضت خلالها سفن حربيّة وطائرات مقاتلة صينية طوقاً حول تايوان التي تُطالب بكين بالسيادة عليها.