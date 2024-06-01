وقالت "جابر" في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، عقب بلوغها دور الـ16 في بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس: "أكون حزينة جداً عندما أشاهد الأخبار كل يوم، وبصراحة اتفادى أن أكون على وسائل التواصل الاجتماعي لان ما يحصل في غزّة الآن شريط مرعب".

وأضافت وهي أفضل لاعبة عربية في تاريخ كرة المضرب: "أتمنى أن يتحدث العالم أكثر لأن ما يحدث غير عادل. هؤلاء الأطفال والنساء والرجال يعانون. نحن في 2024، ومن المحزن للغاية أن نرى كثيراً من الدول يلتزم الصمت نحو ما يحدث".

وكانت جابر سفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة "للمشاركة في مبادرات مختلفة، بما في ذلك مبادرة ترتكز على حالة الطوارئ في غزة"، حسبما قالت المنظمة آنذاك.

ويتعرض قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي خلفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​