وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على دراجة نارية على طريق أكاسيا مجدل سلم قضاء مرجعيون (جنوب)"

وأضافت الوكالة أن فرق الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله اللبناني عملت على نقل إصابتين من مكان الغارة.

وفي ذات السياق، كّثف الاحتلال الإسرائيلي ليل السبت الغارات على جنوب لبنان حيث شنت المسيّرات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت خلالها بلدات الجبين وطيرحرفا والضهيرة ومروحين (جنوب)، ما أدى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات والمنازل غير المأهولة".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة، دون تفاصيل أخرى.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت أن طائراته الحربية قصفت أهدافاً لحزب الله في 8 مناطق جنوب لبنان.

وقال عبر بيان إن "طائرات حربية لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت على مصالح مهمة لحزب الله في منطقة عين قانا وفي قريتي حميلة وعدلون".

وأضاف أن القصف "جاء رداً على إطلاق حزب الله الصواريخ نحو شمال البلاد أمس (الجمعة)".

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مواقع استطلاع في عدة مناطق جنوبي لبنان حيث استهدف "المنصة الصاروخية التي استُخدمت لإطلاق القذائف نحو إسرائيل"، حسب البيان.

ودوّت صافرات الإنذار صباح السبت، في عدد من المستوطنات الإسرائيلية بالجليل الأعلى وإصبع الجليل شمال إسرائيل بما في ذلك في المالكية وراموت نفتالي ويفتاح وديشون ومنطقة جبل الشيخ، بسبب "الاشتباه في تسلل طائرات مسيّرة معادية"، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأعلن حزب الله عن أن مقاتليه استهدفوا موقع البغدادي الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وأمس الجمعة قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب متلفز إن هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في معركة "طوفان الأقصى" سيكون لها أثر عظيم في المنطقة وشعوبها، ومؤكداً أن "جبهة الجنوب (لبنان) تواصل عملها، وهي جزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة".