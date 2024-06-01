وجاء في الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه أمس الجمعة أن 56% من الناخبين الجمهوريين المسجلين قالوا إن القضية لن تؤثر في أصواتهم، بينما قال 35% إنهم سيدعمون على الأرجح ترمب، الذي صرح بأن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية وقال إنه سيستأنف على الحكم.

وعبّر 25% من الناخبين المستقلين عن أن إدانة الرئيس السابق جعلتهم يستبعدون التصويت لصالحه، فيما قال 18% إنهم سيصوتون له على الأرجح.

والخميس، أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بجميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه إلى شراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.

وحدّد رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان الساعة 10:00 من صباح الخميس (14:00ت.غ) في 11 يوليو/تموز المقبل، موعداً للنطق بالعقوبة. وبانتظار النطق بالحكم، أطلق القاضي سراح ترمب بلا كفالة، وأصبح بذلك أول رئيس أمريكي سابق يُدان بتهم جنائية.

فيما اعتبر ترمب حُكم إدانته "عاراً"، مؤكّداً أنّ "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.