سياسة
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استطلاع يظهر أنّ 10% من الجمهوريين يستبعدون التصويت لترمب بعد إدانته
يستبعد 10% من الناخبين الجمهوريين الأمريكيين التصويت لدونالد ترمب في الانتخابات المقرر إجراؤها نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد إدانته بتزوير سجلات مالية للتغطية على دفع أموال بهدف إسكات نجمة أفلام إباحية، حسب استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس.
استطلاع يظهر أنّ 10% من الجمهوريين يستبعدون التصويت لترمب بعد إدانته
استطلاع يظهر استبعاد 10% من الجمهوريين التصويت لترمب بعد إدانته / صورة: Reuters
1 يونيو 2024

وجاء في الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه أمس الجمعة أن 56% من الناخبين الجمهوريين المسجلين قالوا إن القضية لن تؤثر في أصواتهم، بينما قال 35% إنهم سيدعمون على الأرجح ترمب، الذي صرح بأن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية وقال إنه سيستأنف على الحكم.

وعبّر 25% من الناخبين المستقلين عن أن إدانة الرئيس السابق جعلتهم يستبعدون التصويت لصالحه، فيما قال 18% إنهم سيصوتون له على الأرجح.

والخميس، أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بجميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه إلى شراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.

وحدّد رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان الساعة 10:00 من صباح الخميس (14:00ت.غ) في 11 يوليو/تموز المقبل، موعداً للنطق بالعقوبة. وبانتظار النطق بالحكم، أطلق القاضي سراح ترمب بلا كفالة، وأصبح بذلك أول رئيس أمريكي سابق يُدان بتهم جنائية.

فيما اعتبر ترمب حُكم إدانته "عاراً"، مؤكّداً أنّ "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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