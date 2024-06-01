وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت عبر منصة إكس، إنّ المقترح "فرصة لإنهاء المعاناة والتحرك نحو السلام"، داعياً إلى استغلال هذه الفرصة.

بدورها أكدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عبر بيانٍ ضرورة إنهاء الهجمات "التي وصلت إلى مستوى كارثي"، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين دون أي عائق.

وأمس الجمعة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح إسرائيلي شامل لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين.

وقال بايدن إنّ المقترح يتكون من 3 مراحل، وينص على وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وإعادة إعمار القطاع.

وحث بايدن حماس على قبول المقترح الإسرائيلي، وحث أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "تجنب الضغوط من أعضاء ائتلافه الحاكم الذين يعارضون المقترح".

لكن على عكس ما جاء في خطاب بايدن حول صفقة وقف إطلاق النار، قال مكتب رئيس نتنياهو إن الأخير "يصرّ على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".

كما قال مسؤول إسرائيلي إنّ "خطاب بايدن ضعيف وانتصار لحركة حماس"، ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة عن المسؤول قوله إنّ بايدن "لا يفهم الواقع هنا".

بدورها أبدت حماس تعاوناً إيجابياً مع المقترح، وقالت عبر بيانٍ إنّ "أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك".

وتستمر إسرائيل بعرقلة مقترحات وقف إطلاق النار، مؤكدة استمرارها في العملية العسكرية في قطاع غزة لـ"القضاء على حركة حماس".

وكانت إسرائيل رفضت في 6 مايو/أيار الماضي مقترحاً قدمته مصر وقطر، وتضمّن المقترح آنذاك بنوداً مشابهة لما ذكره بايدن في خطابه أمس الجمعة.

ويتعرض قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.