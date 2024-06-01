ومساء الجمعة، زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم إسرائيل مقترح صفقة جديدة لوقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، في وقت جددت فيه تل أبيب تأكيدها أن الحرب لن تتوقف حتى "القضاء على حماس".

وقال البرغوثي في تصريح صحفي السبت: "المقترح الإسرائيلي الأمريكي الذي أعلنه بايدن يمثل اعترافاً بفشل أهداف العدوان الإسرائيلي في التطهير العرقي واقتلاع المقاومة وفرض السيطرة على قطاع غزة واسترداد الأسرى بالقوة".

ودعا إلى الحذر من مناورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والإصرار على إنهاء الحرب بالكامل وخروج قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة بناء كل ما دمرته. كما دعا إلى تشكيل "قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وحكومة وفاق وطني مؤقتة، لضمان وحدة الضفة والقطاع وإفشال مخططات إسرائيل والإعداد لانتخابات ديمقراطية حرة".

وكان بايدن حث خلال إعلانه عن "المقترح الإسرائيلي" حماس على قبوله، كما حث نتنياهو على "تجنب الضغوط من أعضاء ائتلافه الحاكم الذين يعارضون المقترح".

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن الذي أدلى به في البيت الأبيض، قال مكتب رئيس نتنياهو إنّ الأخير "يصرّ على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".

ويُصر نتنياهو على وقف مؤقت لإطلاق النار دون إنهاء الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة، فيما تطالب حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.

ويتعرض قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب، متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​