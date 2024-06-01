وسيتوجه المكسيكيون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التي تتنافس فيها امرأتان، على الرئاسة.

وتحظى مرشحة الحزب الحاكم مورينا، كلوديا شينباوم بأغلبية كبيرة للفوز بالرئاسة، إذ يشير بعض استطلاعات الرأي إلى أنها تتقدم بعشرين نقطة على مرشح المعارضة الرئيسية زوتشيتل جالفيز، عضوة مجلس الشيوخ عن حزب العمل الوطني الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

وصارت جرائم العنف من أبرز القضايا في السباق الرئاسي هذا العام، واضطر حزب الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الحاكم إلى تقديم ما يدافع به وسط معدل جرائم القتل الآخذ في الارتفاع بينما تسعى المعارضة إلى استغلال هذا سببا للمطالبة بالتغيير.

ووصل عدد المرشحين الذين جرى اغتيالهم في إطار انتخابات 2024 إلى 37 مرشحاً، وهو ما يزيد بمرشح واحد على العدد خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2021 عندما قُتل 36 مرشحاً، حسب بيانات مؤسسة إنتجراليا للاستشارات الأمنية.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن تفوز مرشحة الحزب الحاكم كلوديا شينباوم في انتخابات الأحد لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة بالمكسيك.

ويشير محللون إلى أن وجود عصابات مخدرات القوية وفساد في السلطات المحلية يسهمان في كثير من الأحيان في المخاطر التي تواجه المرشحين.

وسبق أن توقع المدير التنفيذي لمنظمة العدالة الانتقالية في المكسيك خورخي بينيش، أن تكون انتخابات 2024 "أكثر الانتخابات عنفاً في تاريخ البلاد".