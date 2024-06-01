سياسة
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أردوغان: تركيا الوحيدة التي اتخذت إجراءات ضد إسرائيل بسبب الحرب على غزة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي اتخذت إجراءات ملموسة ضد إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.
أردوغان: تركيا الوحيدة التي اتخذت إجراءات ضد إسرائيل بسبب الحرب على غزة
أردوغان: تركيا "الوحيدة" التي اتخذت إجراءات ملموسة ورد فعل قوي ضد إسرائيل / صورة: AA
1 يونيو 2024

وقال أردوغان عقب الاجتماع الاستشاري لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة: "علّقنا العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل ووقفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وسنواصل إظهار الحقيقة بكل ما نملك، ولو كنا الوحيدين في العالم سنؤدي هذا الدور بكل شرف".

وأشار إلى أن "تركيا هي الدولة الوحيدة التي أبدت أقوى رد فعل على المذبحة المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بل واتخذت إجراءات ملموسة ضد إسرائيل". وشدد على أن "من يرتكبون المجازر في قطاع غزة لن يُفلتوا من العقاب ولن ينالوا من عزمنا وإصرارنا"

ولفت الرئيس التركي إلى أن الفلسطينيين يدافعون عن أرضهم وعن كرامة الإنسانية جمعاء، مضيفاً: "لا نتردد في الدفاع عن المقاومة الفلسطينية رغم محاولات تشويه سمعتها".

وفيما يخص المساعدات، أوضح أن "إجمالي المساعدات الإنسانية التي أرسلناها إلى أشقائنا في غزة تجاوز 55 ألف طن". كما وجه الشكر إلى البرلمان وجميع أعضاءه على إدانة المجازر الاسرائيلية على غزة.

ومطلع مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية وقفاً كاملاً للتعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

ويتعرض قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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