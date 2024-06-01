سياسة
3 دقيقة قراءة
الضفة الغربية.. إصابات خلال اقتحام وارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 8975
أصيب 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، اليوم السبت.
الضفة الغربية.. إصابات خلال اقتحام وارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 8975
صورة أرشيفية لجنود الاحتلال بالضفة الغربية / صورة: Reuters
1 يونيو 2024

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع ثلاث إصابات خلال مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم بلاطة، شرقي نابلس.

وذكرت أن الإصابات نُقلت إلى المستشفى وهي "إصابة لشاب يبلغ من العمر 25 عاماً بالرصاص الحي في القدم، وإصابة لشاب يبلغ من العمر 18 عاماً بشظايا الرصاص في الرأس، وأخرى لشاب يبلغ من العمر 19 عاماً بشظايا الرصاص في الصدر".

ووفق شهود عيان فإن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وأحدثت خراباً في البنية التحتية والمحلات التجارية، على وقع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين".

وتعرضت عدة مناطق في نابلس لاقتحام تخلله دهم منازل وتفتيشها، كما قصفت طائرة مُسيّرة للاحتلال موقعاً في مخيم بلاطة شرق نابلس، حسب تلفزيون فلسطين الحكومي.

وينفذ جيش الاحتلال باستمرار اقتحامات مماثلة في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية مما يؤدي إلى إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين خلال العمليات.

وبالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته بالضفة الغربية ما أدى إجمالاً إلى استشهاد 519 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8 آلاف و955 وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية

وحول عمليات الاعتقال المستمرة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، واليوم السبت، 20 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم سيدة من القدس، بالإضافة إلى أسرى سابقين، ما يرفع حصيلة المعتقلين إلى أكثر من 8975.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير أن عمليات الاعتقال الأخيرة توزعت على محافظات جنين، ونابلس، وقلقيلية، وبيت لحم، والخليل، والقدس، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا كرهائن.

وينفذ الاحتلال، في أثناء عمليات الاعتقال، اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، واعتقال أفراد كرهائن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us