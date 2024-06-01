وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع ثلاث إصابات خلال مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم بلاطة، شرقي نابلس.

وذكرت أن الإصابات نُقلت إلى المستشفى وهي "إصابة لشاب يبلغ من العمر 25 عاماً بالرصاص الحي في القدم، وإصابة لشاب يبلغ من العمر 18 عاماً بشظايا الرصاص في الرأس، وأخرى لشاب يبلغ من العمر 19 عاماً بشظايا الرصاص في الصدر".

ووفق شهود عيان فإن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وأحدثت خراباً في البنية التحتية والمحلات التجارية، على وقع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين".

وتعرضت عدة مناطق في نابلس لاقتحام تخلله دهم منازل وتفتيشها، كما قصفت طائرة مُسيّرة للاحتلال موقعاً في مخيم بلاطة شرق نابلس، حسب تلفزيون فلسطين الحكومي.

وينفذ جيش الاحتلال باستمرار اقتحامات مماثلة في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية مما يؤدي إلى إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين خلال العمليات.

وبالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته بالضفة الغربية ما أدى إجمالاً إلى استشهاد 519 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8 آلاف و955 وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية

وحول عمليات الاعتقال المستمرة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، واليوم السبت، 20 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم سيدة من القدس، بالإضافة إلى أسرى سابقين، ما يرفع حصيلة المعتقلين إلى أكثر من 8975.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير أن عمليات الاعتقال الأخيرة توزعت على محافظات جنين، ونابلس، وقلقيلية، وبيت لحم، والخليل، والقدس، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا كرهائن.

وينفذ الاحتلال، في أثناء عمليات الاعتقال، اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، واعتقال أفراد كرهائن.