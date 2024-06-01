وقال جيش الاحتلال في بيان، اليوم السبت: "قبل قليل أطلق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مسيّرة لسلاح الجو حلّقت في الأجواء اللبنانية، حيث أصيبت وسقطت داخل لبنان".

وأضاف أن "الحادث قيد التحقيق"، مؤكداً أن "سلاح الجو الإسرائيلي سيواصل العمل في الأجواء اللبنانية لتحقيق مهام جيش الدفاع".

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن حزب الله هو المسؤول عن إسقاط المسيّرة.

وأقر الحزب بمسؤوليته عن إسقاط المسيّرة وقال، في بيان، إن مقاتليه "كمنوا اليوم السبت لمسيّرة من نوع هرمز 900 التي تعتدي على أهلنا وقرانا واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية، حيث جرى إسقاطها".

قصف مواقع عسكرية

وفي وقت لاحق، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "إن صاروخاً ثقيلاً، أُطلق من لبنان، أدى إلى إلحاق أضرار بمركز تجاري في كريات شمونة بإصبع الجليل (شمال)".

وأضافت الهيئة أن "الطيران الحربي الإسرائيلي قصف جنوب لبنان"، رداً على ذلك.

وبثت صفحات إخبارية عبرية على تليغرام فيديوهات قالت إنها لسقوط صاروخ في معسكر "جيبور" بكريات شمونة.

وأظهرت مقاطع الفيديو دماراً كبيراً داخل المعسكر، وهو مقر الفرقة 769 المسؤولة عن تأمين الحدود في القطاع الشرقي من الحدود بين إسرائيل ولبنان.

من جانبه، أعلن حزب الله استهداف ثكنة كريات شمونة مقابل الحدود اللبنانية ما ‏أدى إلى اندلاع النيران في جزء منها.‏

وأوضح في بيان أن مقاتليه "استهدفوا مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة، ما ‏أدى إلى اندلاع النيران فيه وتدمير جزء منه".‏‏

وتابع أن هذا الهجوم جاء "رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال بلدة ‏عين قانا وأدى إلى جرح مدنيين".

وفي وقت سابق السبت، أعلن جيش الاحتلال أن طائراته الحربية قصفت أهدافاً لـ"حزب الله" في 8 مناطق بجنوب لبنان.

وأضاف الجيش في بيان أن هذا القصف جاء "رداً على إطلاق حزب الله الصواريخ نحو شمال البلاد أمس (الجمعة)".

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي وفق البيان ذاته، مواقع استطلاع في طيرحرفا ومباني عسكرية في الجبين والخيام جنوبي لبنان.

وأكمل بأن طائراته الحربية "استهدفت الليلة الماضية في منطقة مجدل زون المنصة الصاروخية التي استُخدمت لإطلاق القذائف نحو إسرائيل بالإضافة إلى بنية تحتية في منطقة رشيا الفخار".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.