سياسة
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بلجيكا تدين مساعي الكنيست لتصنيف الأونروا "تنظيماً إرهابياً"
أدانت بلجيكا، اليوم السبت، جهود الكنيست الرامية إلى تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منظمةً إرهابية، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية.
بلجيكا تدين مساعي الكنيست لتصنيف الأونروا "تنظيماً إرهابياً"
احتياج الفلسطينيين في غزة إلى خدمات الأونروا يتعاظم في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أ كتوبر/تشرين الأول الماضي / صورة: Reuters
1 يونيو 2024

وفي منشور على حسابها بمنصة إكس، قالت وزيرة الخارجية حجة لحبيب، إن بلجيكا تدين محاولات الكنيست تصنيف الأونروا منظمةً إرهابية، ورفع الحصانة عن موظفيها، وشددت على أن "أنشطة الأونروا ضرورية للفلسطينيين لمواجهة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة".

والأربعاء الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأونروا. ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لمصلحة مشروع القانون ليصبح نافذاً، ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك الأونروا وتصفية قضية اللاجئين.

وذكر الكنيست في بيان الأربعاء: "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل".

وتتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية". وفي ذلك اليوم، شنت حماس هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، ردّاً على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وتنفي الأونروا التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقراً رئيسياً لها، صحة الاتهامات الإسرائيلية، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصراً على دعم اللاجئين. ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أ كتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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