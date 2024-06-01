وقال نتنياهو في بيان السبت: "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على القيادة وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان أن لا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل".

وأضاف أن "إسرائيل ستبقى مُصرة على تحقيق هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تحقّق هذه الشروط غير مطروحة".

"شبكة أمان"

وبينما يصر نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، دعت أحزاب المعارضة الإسرائيلية الحكومة إلى عدم تفويت فرصة لإبرام صفقة تعيد المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على منصة إكس: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل كلمة الرئيس بايدن المهمة. يوجد اتفاق على الطاولة ويتعين إبرامه".

وتابع لابيد: "أذكّر نتنياهو بأن لديه شبكة أمان من جانبنا لإبرام اتفاق رهائن إذا غادر (إيتمار) بن غفير و(بتسلئيل) سموتريش الحكومة".

بدوره، طالب زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان، الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، بالتحرك لمنع أي مسؤول من "إحباط" الصفقة التي عرضها الرئيس الأمريكي.

وأمس الجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح بايدن أن المرحلة الأولى من المقترح الإسرائيلي تستمر 6 أسابيع وتشمل "وقفاً كاملاً وشاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة في غزة".

كما تتضمن المرحلة الأولى "إطلاق سراح عدد من الرهائن، بمن فيهم نساء ومسنون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين" في السجون الإسرائيلية.

وأشار بايدن إلى أن المرحلة الثانية تشمل "إطلاق سراح بقية الرهائن والجنود وإدامة وقف إطلاق النار، بينما تتضمن المرحلة الثالثة ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة".

ويتعرض قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.