وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في منشور على منصة إكس، عن ترحيبه بمقترح بايدن، مقدماً شكره إلى قطر ومصر والولايات المتحدة على جهودهم في هذا الشأن.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها تتفق تماماً مع مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنه بايدن، معتبرة أنه فرصة مهمة لإنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة.

كما أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن دعمه للمقترح مشيراً إلى ضرورة انتهاء الحرب.

وأمس الجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وحث بايدن حماس، على قبول المقترح، كما حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "تجنب الضغوط من أعضاء ائتلافه الحاكم الذين يعارضون المقترح".

لكن نتنياهو أكد مجدداً أن الحرب على غزة لن تتوقف إلا بعد "القضاء على حماس"

فيما قالت حماس في بيان، إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.