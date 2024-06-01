وفي منشور لاحق، أضافت القسام أن مقاتليها "دكّوا تجمعاً لجنود وآليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون في منطقة تل زعرب بحي تل السلطان غرب مدينة رفح".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن بيان القسام، إلا أنه عادة يكتفي من حين إلى آخر بتحديث حصيلة قتلاه وجرحاه في معارك القطاع.

ووفقاً لمعطيات الجيش، فإن 644 ضابطاً وجندياً قُتِلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 293 بالمعارك البرية في قطاع غزة. وتشير المعطيات إلى أن عدد الجنود الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 1848.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.