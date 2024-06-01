ونقلت الصحيفة، الناطقة بالفلمنكية، عن غيلكينيت قوله: "إنه عقب تداول أنباء عن نقل شركة الطيران الإسرائيلية تشالينج إيرلاينز معدات عسكرية إلى إسرائيل عبر مطار لييج الدولي ببلجيكا، أجريت التحقيقات اللازمة ورُفعت دعوى قضائية على إثرها".

وأضاف غيلكينيت أن "الأمر الآن متروك للمحكمة لاتخاذ الخطوات اللازمة".

وأشار إلى أن نقل المتفجرات جواً يتطلب الحصول على تصريح خاص، موضحاً أن شركة الطيران المعنية لا تملك التصاريح اللازمة.

وفي معرض تبريره لهذه الخطوة قال غيلكينيت: "نريد سد جميع الثغرات القانونية أمام عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل حتى نتمكن من المساهمة في وقف الأعمال الوحشية في قطاع غزة".

وتابع: "يجب علينا أن نمنع بلجيكا من تسليح الجيش الإسرائيلي والتواطؤ بشكل سلبي في المذبحة بغزة".

وكانت 4 منظمات بلجيكية قد أعلنت في وقت سابق، أن الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى إسرائيل يجري نقلها عبر مطار لييج الدولي الواقع شرق العاصمة بروكسل.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.